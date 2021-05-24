¡Vívelo en primera persona!

Qué nada te separe de darle la mejor educación a tus hijos.

Seguro que ya te habrán hablado de nuestro colegio... ¡pero algo tan importante en el futuro de tus hijos, es algo que seguro quieres conocer de primera mano!

Por eso, te abrimos las puertas de nuestra Sede en Ciudad Jardín para que puedas ver, sentir y preguntar todo acerca de nuestro proyecto educativo y la felicidad de nuestros alumnos.

Llámanos de 9.00 a 13.00 h y reserva tu cita en el 928 25 16 16 o envíanos el formulario de Admisiones para Reservar tu visita que encontrarás en nuestra web y nos pondremos en contacto contigo.

Estaremos encantados de atenderte.