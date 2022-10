Madrid, Barcelona, Las Palmas, Chicago, Eindhoven, Indiana, Utretch, Londres.

¿Quieres saber los destinos y universidades de los CHI Students que se graduaron en el último curso?

Medicina en la ULPGC, Matemáticas en UCL University College of London, Business and Administration en Chicago (USA), doble grado de Matemáticas y Física en la Complutense de Madrid, Food Technology en Holanda, Farmacia en Madrid, Organizational Leadership en Indiana (USA), doble grado en Derecho y ADE en la Carlos III de Madrid, Molecular and Biophysical Sciences en Utretch, Psicología en Granada, Computer Science en Holanda, Biomedical Engineering en la Carlos III de Madrid, Mechanical Engineering en Eindhoven, Veterinaria en la Computense de Madrid, Biotecnología en Barcelona, Enfermería en la ULPGC y Medicina en la Autónoma de Madrid son algunos de los destinos universitarios de los alumnos.

